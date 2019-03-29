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Биржи АТР в плюсе в ожидании новостей по торговым переговорам в Китае 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются в заметном плюсе в ожидании новостей по торговым переговорам между США и Китаем, а также на статистике в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,36%, до 3065,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,29%, до 1677,27 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,7%, до 28976,44 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,34%, до 2135,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,38%, до 6199,4 пункта, японский индекс Nikkei 225 прибавлял 0,77% — до 21196,48 пункта.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для проведения восьмого раунда китайско-американских торговых консультаций. Основные переговоры пройдут в пятницу. В четверг состоялся рабочий обед с участием Мнучина, Лайтхайзера и вице-премьера КНР Лю Хэ, который, как ожидается, отправится в Вашингтон на следующей неделе.
"Взгляды инвесторов прикованы к новостям, они ждут каких-либо подробностей по поводу переговоров. Это может вызвать некоторую волатильность на торгах в течение сессии", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитика IG Цзиньгуй Пана (Jingyi Pan).
При этом в целом новости о возобновлении переговоров воспринимаются трейдерами положительно.
В Японии рынки обратили внимание на статистику. Так, безработица в стране в феврале с учетом сезонных колебаний снизилась до 2,3% с 2,5% в январе. Аналитики, ожидали сохранения значения на уровне предыдущего месяца. Объем промышленного производства вырос в месячном выражении на 1,4% (в рамках прогноза) после падения в январе на 3,4%.
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