Курс доллара: рубль растёт на открытии торгов

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара упал на 20 копеек — до 64,74 рубля.

Курс евро снизился на 10 копеек и составил 72,75 рубля.