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Курс доллара: рубль растёт на открытии торгов 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 20 копеек — до 64,74 рубля.
Курс евро снизился на 10 копеек и составил 72,75 рубля.
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