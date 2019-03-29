Биржи Китая выросли на 3,2-3,4% на оптимизме вокруг переговоров США и КНР

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в плюсе, причем рост индексов Китая превысил 3%, инвесторы с оптимизмом оценивают последние новости вокруг торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 3,2%, до 3090,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,38%, до 1695,14 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличился на 0,96%, до 29051,36 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,59%, до 2140,67 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,07%, до отметки в 6180,7 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,82%, до 21205,81 пункта.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для проведения восьмого раунда китайско-американских торговых консультаций. В пятницу министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры по торговле в Пекине с участием торгового представителя Роберта Лайтхайзера и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ прошли конструктивно.