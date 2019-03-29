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Украина приняла первый в 2019 году балкер с углём из США 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Морской порт Черноморск 28 марта принял первый в 2019 году балкер с углём из США. Об этом проинформировала пресс-служба Администрации морских портов Украины.
Отмечается, что на борту судна находится 75 тыс. тонн угля.
В ведомстве сообщили, что грузообработка судна осуществляется тремя технологическими линиями, с одновременным вывозом груза на тыловые площади.
Планируется, что разгрузка балкера завершится 03 апреля 2019 года.
В октябре 2018 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сообщило, что в следующем году импортирует 3,815 млн тонн антрацита из России, что составит 72% от всего импорта данного товара.
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