Украина приняла первый в 2019 году балкер с углём из США

Морской порт Черноморск 28 марта принял первый в 2019 году балкер с углём из США. Об этом проинформировала пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Отмечается, что на борту судна находится 75 тыс. тонн угля.

В ведомстве сообщили, что грузообработка судна осуществляется тремя технологическими линиями, с одновременным вывозом груза на тыловые площади.

Планируется, что разгрузка балкера завершится 03 апреля 2019 года.