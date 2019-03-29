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Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в пятницу показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,19% — до 2497,1 пункта, индекс РТС снизился на 0,76%, до 1198,11 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 1,05% — до 65,62 рубля, курс евро — на 1,22%, до 73,74 рубля. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,85% — до $67,67 за баррель.
"Наиболее вероятным вариантом развития торгов в понедельник нам видится снижение и консолидации вблизи локальной зоны поддержки 2470 пунктов по индексу Мосбиржи", — прогнозирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.
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