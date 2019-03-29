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Новый удар США: рублю стало плохо от санкций 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
США почти согласовали новый пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Новые санкции, скорее всего, коснутся банковского сектора и ВПК. Рубль на этой новости упал к евро и доллару. Возможное отключение российских банков от системы SWIFT могут сделать шансы на реальный экономический рост в России еще более призрачными.
США готовятся к новому раунду антироссийских санкций. По данным источников агентства Bloomberg, санкции планируется ввести против России в связи с делом Скрипалей в британском Солсбери. Этот пакет должен стать ответом на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Белый дом получил долгожданный пакет новых санкций против России, призванный наказать Кремль за нападение с использованием нервно-паралитического газа на бывшего российского шпиона в Великобритании в 2018 году», — говорится в тексте.
По данным агентства, должностные лица США в государственном и казначейском департаментах «проверили санкции и ожидают одобрения Белого дома».
Какими именно будут новые американские санкции собеседники Bloomberg не уточняют. При этом агентство напоминает, что в сентябре 2018 года заместитель секретаря Бюро по экономическим и деловым вопросам Госдепа Маниша Сингх говорила о намерениях Вашингтона ввести «очень суровые санкции» в отношении России, включая «банковские санкции, запрет на закупку оборонных изделий и денежную помощь».
Первый раунд санкций по делу Скрипалей был запущен в августе прошлого года. Тогда администрация США воспользовалась действующим законом «О контроле за химическим и биологическим оружием» и ввела запрет на поставку в Россию электроники и различной продукции двойного назначения. Против России также были выдвинуты требования — предоставить гарантии неприменения химоружия, допустить на свою территорию инспекторов ООН или других международных организаций и пр. Поскольку Москва не признает сам факт своего участия в деле Скрипалей, то эти указания были проигнорированы.
В декабре прошлого года представитель Госдепа США заявил, что Россия не выполнила требования закона и сейчас решается, каким должен быть второй пакет санкций. Он подчеркнул, что американская администрация никогда заранее не объявляет о том, какие ограничительные меры будут введены.
Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа, пояснял тогда «Газете.Ru», что американские власти могут применить следующие меры, предусмотренные в рамках соответствующего пакета вторичных санкций.
Речь может идти об ограничении финансирования со стороны международных организаций, запрете на банковское кредитование, введении эмбарго на импорт и экспорт (кроме продовольственных и сельскохозяйственных товаров). Также вторичные санкции предполагают понижение статуса или прекращение дипломатических отношений и запрет на полеты для авиакомпаний, контролируемых государством.

Звонил Помпео, уведомлял

Госсекретарь США Майкл Помпео уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о намерении Вашингтона применить в отношении Москвы вторую волну санкций по делу Скрипалей.
Как сообщил ТАСС представитель администрации США, это произошло во время февральского телефонного разговора. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель администрации США.
«Как вы знаете, у госсекретаря был в феврале телефонный разговор с министром иностранных дел Лавровым, и он его проинформировал, что Соединенные Штаты предпримут действия, связанные с [американским] Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения [от 1991 года]», — сказала представитель исполнительной ветви власти.
В пресс-службе Госдепартамента отказались комментировать данные Bloomberg о том, что американские власти уже подготовили второй пакет санкций и ждут решения Белого дома на этот счет.
«Мы не предвосхищаем действия, касающиеся введения санкций», — отметила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства.
Как сообщил ранее МИД России, Лавров указал Помпео в беседе, состоявшейся 12 февраля, на то, что введение второго пакета санкций по делу Скрипалей стало бы совершенно неоправданным.
«В связи с анонсированным госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с «отравлением» в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел», — говорилось в сообщении МИД.
Тогда же Лавров подчеркнул, что этот «ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене».
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери почти год назад, 4 марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.
В сентябре 2018 года британская прокуратура опубликовала снимки двух подозреваемых в отравлении Скрипалей — якобы офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Им были предъявлены обвинения по четырем статьям. Сами россияне в интервью RT подтвердили, что действительно находились в Солсбери, но исключительно с туристическими целями. Они уверяли, что заняты в спортивной индустрии и ничего не знали о деле экс-полковника ГРУ.
Россия также вводит ответные меры в ответ на давление Запада. По данным Global Trade Alert, в 2018 году было введено семь таких мер. Всего же за последние 10 лет Россия ввела 536 подобных ограничений.
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций. Курс доллара вечером на максимуме поднимался до отметки 65,76 руб., курс евро — до 73,84 руб. На закрытии торгов Московской биржи доллар стоил 65,59 руб., евро — 73,62 руб.
«В пятницу российский фондовый рынок закрывается падением, несмотря на глобальный оптимизм по поводу конструктивных торговых переговоров США и КНР. Поводом стало очередное усиление санкционной риторики», — Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».
В августе прошлого года на информации об «адском» пакете санкций в отдельные торговые дни доллар уходил за отметку в 70 рублей. А возможный запрет на транзакции в долларах оказался настолько резонансным, что был зафиксирован масштабный отток средств с валютных счетов в российских банках.
Эксперты ожидают серьезного влияния на экономику России новых санкций Запада. В Российской экономической школе (РЭШ) отмечают, что санкции уже сильно увеличили стоимость денег в России, что ведет к существенному сокращению инвестиций. «Введение новых санкций, таких как запрет на покупку госдолга, ограничение по долларовым операциям, отключение от системы SWIFT, могут сделать шансы на рост инвестиций в российскую экономику еще более призрачными», — говорил ранее ректор РЭШ Рубен Ениколопов.
По его словам, российская экономика уже находится «в состоянии стагнации по внутренним причинам». Если к этому добавятся еще и внешние факторы, то это практически полностью лишит российскую экономику хоть каких-то шансов на заметный экономический рост. Аналитики считают, что меры из «адского» пакета или отключение от SWIFT обрушат национальную валюту.
На следующей неделе возможны колебания курса доллара США в диапазоне 64-66 руб. /$. Новый ориентир по евро находится в интервале 73-75 руб. /€.
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Рынки , Статьи , Экономика , Сергей Скрипаль , Игорь Николаев , Рубен Ениколопов , Анастасия Соснова , Сергей Лавров , МИД , ГРУ , ООН , Госдеп США , Московская биржа , Администрация США , Газета.Ru , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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