Рубль вечером последнего рабочего дня квартала ощутимо снижается против основных резервных валют, отыгрывая усиление санкционной риторики, говорят трейдеры.
Попытки рынка нефти расти в направлении 68 долларов за баррель сорта Brent не очень помогали рублю в конце недели, отмечают эксперты.
Курс доллара расчетами "завтра" на 23.00 мск повышается на 68 копеек, до 65,62 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 73,63 рубля.
Рубль под давлением санкционной темы
Рубль весь вечер отыгрывает возросший риск новых санкций США против России.
Штаты подготовили новые санкции в отношении РФ в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, сообщило агентство Блумберг ранее в пятницу со ссылкой на два осведомленных источника.
По данным агентства, американские чиновники в госдепартаменте и министерстве финансов рассмотрели пакет новых санкций и ожидают одобрения от Белого дома, чтобы ввести их в действие.
В то же время нефти дорожает. Участники торгов отыгрывали сокращение её добычи странами ОПЕК+, а также ожидаемое снижение предложения на рынке из-за санкций США против Ирана.
В частности, Россия может в конце марта выйти на оговоренный соглашением ОПЕК+ среднесуточный объем сокращения добычи нефти, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. При этом системы отслеживания судов Refinitiv Eikon зафиксировали, что японские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки иранской нефти в преддверии истечения временного исключения страны из санкций США.
Тем не менее, нефтяной факторы был проигнорирован, а доллар и евро вечером повышались против рубля на 1-1,1%. Рублевая цена нефти поднялась к уровню 4,45 тысячи рублей за баррель сорта Brent.
Прогнозы
Закончился первый квартал, а вместе с ним и крупнейший налоговый период, который был серьезным фактором поддержки рубля, рассуждает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".
"В ближайшее время рубль уже не будет таким крепким, как в первом квартале, потенциал укрепления на следующей неделе ограничен уровнем 64,3-64,4 рубля за доллар, потенциал ослабления — 65,3, -65,5. Если негатив усилится, то курс может пробить вверх уровень 65,5-65,6 рубля, и можно будет говорить о кардинальной смене парадигмы от укрепления к ослаблению рубля", — оценил он.
На предстоящей неделе факторами, сдерживающими рост доллара, станут замедление в США расходов домохозяйств на фоне снижения индекса потребительского доверия, спад инвестиций в строительство, негативная динамика фондового рынка, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.
"Определенную поддержку доллару дает сокращение отрицательного сальдо торгового баланса и рост запасов нефти в США. Позитивную динамику восстановила и доходность гособлигаций США", — заключает она.