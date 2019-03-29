Рубль вечером продолжил ощутимо снижаться на возросшем риске новых санкций

Рубль вечером последнего рабочего дня квартала ощутимо снижается против основных резервных валют, отыгрывая усиление санкционной риторики, говорят трейдеры.

Попытки рынка нефти расти в направлении 68 долларов за баррель сорта Brent не очень помогали рублю в конце недели, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 23.00 мск повышается на 68 копеек, до 65,62 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 73,63 рубля.

Рубль под давлением санкционной темы

Рубль весь вечер отыгрывает возросший риск новых санкций США против России.

Штаты подготовили новые санкции в отношении РФ в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, сообщило агентство Блумберг ранее в пятницу со ссылкой на два осведомленных источника.

По данным агентства, американские чиновники в госдепартаменте министерстве финансов рассмотрели пакет новых санкций и ожидают одобрения от Белого дома, чтобы ввести их в действие.

В то же время нефти дорожает. Участники торгов отыгрывали сокращение её добычи странами ОПЕК+, а также ожидаемое снижение предложения на рынке из-за санкций США против Ирана.

В частности, Россия может в конце марта выйти на оговоренный соглашением ОПЕК+ среднесуточный объем сокращения добычи нефти, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак . При этом системы отслеживания судов Refinitiv Eikon зафиксировали, что японские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки иранской нефти в преддверии истечения временного исключения страны из санкций США.

Тем не менее, нефтяной факторы был проигнорирован, а доллар и евро вечером повышались против рубля на 1-1,1%. Рублевая цена нефти поднялась к уровню 4,45 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

Прогнозы

Закончился первый квартал, а вместе с ним и крупнейший налоговый период, который был серьезным фактором поддержки рубля, рассуждает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"В ближайшее время рубль уже не будет таким крепким, как в первом квартале, потенциал укрепления на следующей неделе ограничен уровнем 64,3-64,4 рубля за доллар, потенциал ослабления — 65,3, -65,5. Если негатив усилится, то курс может пробить вверх уровень 65,5-65,6 рубля, и можно будет говорить о кардинальной смене парадигмы от укрепления к ослаблению рубля", — оценил он.

На предстоящей неделе факторами, сдерживающими рост доллара, станут замедление в США расходов домохозяйств на фоне снижения индекса потребительского доверия, спад инвестиций в строительство, негативная динамика фондового рынка, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.