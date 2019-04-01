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Цены на нефть растут
RT на русском
4 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,60%, составив $60,50 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,83% — до $68,14 за баррель.
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