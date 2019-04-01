Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.26
$
64.96
73.45
72.95
Прогноз
08.04 – 15.04
$
65.70
73.85
Индексы и котировки Brent
68.61
+0.10 Золото
1290.80
+0.10 РТС
1209.31
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
01.04
1.1243
–0.0097
18.03
1.1339
28.03
18.03
06.03

Цены на нефть растут 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,60%, составив $60,50 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,83% — до $68,14 за баррель.
RT на русском: последние новости
Рубль растёт на открытии торгов Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Украина приняла первый в 2019 году балкер с углём из США
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Личные данные россиян утекли через кассы
Названа самая прибыльная компания мира1
Плюс 182 рубля: в России выросли пенсии12
Золотая лихорадка: почему ЦБ спешно скупает золото167
Названы регионы России с высокими зарплатами1
Видео
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
«Газпром» раскрыл судьбу «Северного потока-2»
Компании
Россия готовится прекратить транзит через Украину
Экономика Компании
Две страны ополчились на «Северный поток-2»
Компании Рынки
Китай испугался Запада и ополчился на Россию
Компании
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Экономика
Курс рубля неожиданно расстроил россиян
Рынки
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение