Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,60%, составив $60,50 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,83% — до $68,14 за баррель.