Курс доллара: официальный курс доллара понизился на 34 копейки, евро — на 30 копеек

ЦБ установил официальные курсы валют с 12 апреля.

Курс доллара понизился на 34 копейки, составив 64,3991 рубля (64,7373 рубля на 11 апреля). Курс евро понизился на 30 копеек, до 72,6551 рубля (72,9460 на 11 апреля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:32 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,41 рубля (плюс 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,62 рубля (плюс 14 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 64,32—64,47 рубля за доллар и 72,55—72,71 рубля за евро.