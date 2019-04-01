Биржи АТР подскакивают на китайской макростатистике

Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) значительно поднимаются в понедельник, при этом индексы Китая растут на 2-3% на фоне выхода промышленной макростатистики в этой стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 2,44%, до 3166,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,32%, до 1751,36 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,61%, до 29520,37 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,26%, до 2167,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,53%, до 6213,3 пункта, японский индекс Nikkei 225 прибавлял 1,41% — 21505,85 пункта.

По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в марте вырос до 50,8 пункта с 49,9 пункта в феврале. Аналитики ждали роста показателя только до 50,1 пункта.

Позитивно влияет на торги региона и динамика американских бирж. Так, индексы США завершили торги пятницы ростом на 0,7-0,8%, при этом для индекса S&P 500 рост по итогам завершившегося квартала стал лучшим за десять лет.

Трейдеры также оценивают перспективы торговых отношений США и Китая. 28-29 марта прошел восьмой раунд торговых переговоров в Пекине. Министр финансов Штатов Стивен Мнучин, который находился на переговорах, заявил, что они прошли "конструктивно", выразив надежду на успешное продолжение дискуссии с вице-премьером КНР Лю Хэ в апреле в Вашингтоне.