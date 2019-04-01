Банки выводят средства из страны через криптовалюту

Банки научились маскировать подозрительные операции и лазейкой для вывода средств из страны стали криптовалюты, которые не регулируются законодательством. Из-за этого сомнительные трансакции не попадают в поле зрения регуляторов, сообщают опрошенные «Известиями» эксперты.

При этом за три года объем сомнительных операций, проводимых через банки, сократился в 4,5 раза, говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г. В. Плеханова. По итогам 2018 года объем составил 243 млрд рублей. Тремя годами ранее этот показатель находился на уровне 1,1 трлн рублей. Таким образом, объем незаконного обналичивания сократился в 3,4 раза, а вывод средств за рубеж — в 7,5 раза, что может быть связано с сокращением количества банков, через которые осуществлялись незаконные операции.

По мнению профессора РАНХиГС Юрия Юденкова, банки научились обходить острые углы с помощью юридических и бухгалтерских «трюков» сделки и отчетность, попадающие к регулятору и контрольно-надзорным органам.

Показатель данных о легальном оттоке капитала за рубеж с 2015 года неуклонно увеличивается. В 2018 году, по данным ЦБ, он вырос в 2,7 раза, до 67,5 млрд долларов, а за январь-февраль 2019 года был зафиксирован двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (18,6 млрд долларов за два месяца), отмечает первый замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов.

При этом в последние годы из-за бурного роста рынка криптовалют существенный объем финансовых операций попросту пропал из поля зрения регуляторов, добавила руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Если работа финансовых рынков регламентируется законодательством в каждой стране, то криптовалюта не регулируется и, следовательно, менее подконтрольна финансовым органам и является лазейкой для вывода из страны «серых» денег.

По мнению экспертов, в будущем объемы операций через криптовалюту будут только расти. У криптокошельков нет лицензии, следовательно, некому и следить за их содержимым.