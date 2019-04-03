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Курс доллара: доллар уйдет ниже 65 рублей после взлета на фейковой новости 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
По итогам недели курс евро укрепится, по прогнозам экономистов, почти на один процент. Но в паре с долларом рубль имеет более оптимистичные шансы, учитывая резкое падение в прошлую пятницу.
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
— Основными триггерами движения курса евро сегодня будут публикации розничных продаж и индексов деловой активности (PMI) в еврозоне.
Движения с рублем на этих новостях — гораздо менее отчетливые, чем в паре с долларом. Однако при позитивном раскладе (а предпосылки к нему есть, имея в виду неожиданно улучшившуюся макростатистику по Германии), евро будет в состоянии укрепиться и к доллару, и к рублю по итогам недели как минимум на 0,5-0,75 процента. Это дает нам целевой курс 73,80 рубля за евро.
С долларом ситуация более позитивная. Во-первых, пятничное сообщение о новых санкциях "по делу Скрипалей" оказалось фейком. Во-вторых, продолжается налоговый период в России. Все это оказывает достойную поддержку отечественной валюте.
Также никак нельзя упустить из виду еще один "жизнеутверждающий" фактор влияния на рубль — а именно, очередное размещение ОФЗ Минфином. Пока мы не видим "космических" заявленных объемов. И это радует. На данный момент обозначенная сумма в 44 миллиарда рублей, если она останется без изменения, вызовет кратную переподписку, учитывая нынешнюю рыночную конъюнктуру и стабильность рубля с начала года. Это приведет к очень комфортным параметрам размещения и окажет дополнительное стабилизирующее влияние на рубль.
По итогам недели в паре с долларом рубль имеет все шансы вернуться к уровню 65 и даже немного ниже — особенно учитывая то, что обстоятельства, вызвавшие его прорыв к отметке 66, оказались, как уже было сказано, фейковыми.
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Комментарии
Рынки , Владимир Рожанковский , Минфин , "Российская газета" , Евро , Доллар
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