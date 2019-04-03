Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.23
$
65.39
73.33
73.50
Прогноз
08.04 – 15.04
$
66.00
74.58
Индексы и котировки Brent
69.64
–0.10 Золото
1292.90
+0.08 РТС
1228.33
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
03.04
1.1245
–0.0105
19.03
1.1351
31.03
20.03
08.03

Курс доллара: доллар уйдет ниже 65 рублей после взлета на фейковой новости 

Российская Газета + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
По итогам недели курс евро укрепится, по прогнозам экономистов, почти на один процент. Но в паре с долларом рубль имеет более оптимистичные шансы, учитывая резкое падение в прошлую пятницу.
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
— Основными триггерами движения курса евро сегодня будут публикации розничных продаж и индексов деловой активности (PMI) в еврозоне.
Движения с рублем на этих новостях — гораздо менее отчетливые, чем в паре с долларом. Однако при позитивном раскладе (а предпосылки к нему есть, имея в виду неожиданно улучшившуюся макростатистику по Германии), евро будет в состоянии укрепиться и к доллару, и к рублю по итогам недели как минимум на 0,5-0,75 процента. Это дает нам целевой курс 73,80 рубля за евро.
С долларом ситуация более позитивная. Во-первых, пятничное сообщение о новых санкциях "по делу Скрипалей" оказалось фейком. Во-вторых, продолжается налоговый период в России. Все это оказывает достойную поддержку отечественной валюте.
Также никак нельзя упустить из виду еще один "жизнеутверждающий" фактор влияния на рубль — а именно, очередное размещение ОФЗ Минфином. Пока мы не видим "космических" заявленных объемов. И это радует. На данный момент обозначенная сумма в 44 миллиарда рублей, если она останется без изменения, вызовет кратную переподписку, учитывая нынешнюю рыночную конъюнктуру и стабильность рубля с начала года. Это приведет к очень комфортным параметрам размещения и окажет дополнительное стабилизирующее влияние на рубль.
По итогам недели в паре с долларом рубль имеет все шансы вернуться к уровню 65 и даже немного ниже — особенно учитывая то, что обстоятельства, вызвавшие его прорыв к отметке 66, оказались, как уже было сказано, фейковыми.
Российская Газета: последние новости
Минфин спрогнозировал курс рубля и цены на нефть к 2036 году Американские СМИ: Новые антироссийские санкции могут коснуться банковского сектора Стали известны города с самым креативным капиталом
Комментарии23
Рынки , Владимир Рожанковский , Минфин , "Российская газета" , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков не понял, почему россиянам не хватает денег на обувь509
Сворачивайтесь: хостелам дали последний шанс
Раскрыта причина высоких цен на продукты в России1
Россияне начали усиленно экономить на еде6
Россия нанесет ответный удар в торговом споре с ЕС1
Видео
Евро неожиданно пошел вверх
Рынки
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Через Амур: Россия и Китай соединились
Экономика
Украинцам отменили фиксированные цены на газ
Экономика
Чуда не будет: рублю предрекли крах
Рынки
Гибель Филевой назвали огромной утратой для России
Компании
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
Песков не понял, почему россиянам не хватает денег на обувь
Личный счет
Запретный плод: Минск попался
Экономика Статьи
«Газпром» раскрыл судьбу «Северного потока-2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение