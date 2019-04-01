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Курс доллара: рубль растёт на открытии торгов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов в понедельник, 1 апреля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 39 копеек — до 65,25 рубля.
Курс евро снизился на 43 копейки и составил 73,23 рубля.
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