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Фондовые индексы Европы растут на 1% на позитиве из Азии 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы уверенно растут в понедельник на фоне ралли на биржах Азии, игнорируя слабую статистику по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.50 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,91% — до 7345,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,16%, до 5412,35 пункта, немецкий DAX — на 1,44%, до 11691,89 пункта.
Биржи Азии закрылись в понедельник значительным ростом, в том числе индексы Китая подскочили на 2,6-3,6% на фоне сильной статистики. По данным делового издания Caixin, промышленный PMI страны в марте вырос до 50,8 пункта с 49,9 пункта в феврале. Аналитики ждали роста показателя только до 50,1 пункта.
"Похоже, настроение инвесторов в начале второго квартала склоняется к оптимизму после сильной промышленной статистики по Китаю", — прокомментировал агентству Рейтер глава отдела исследований ADSS Константинос Антис (Konstantinos Anthis).
Позитив из Азии перевесил негативную статистику по еврозоне. Как сообщила исследовательская организация Markit Economics, индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) еврозоны в марте, по окончательной оценке, достиг минимума почти за шесть лет, Германии — за шесть лет и восемь месяцев. Индексы еврозоны, Германии и Франции оказались слабее ожиданий.
Поддерживает европейские рынки и удорожание нефти на фоне опасений за поставки сырья в связи с санкциями США против Ирана и Венесуэлы, а также сокращения добычи альянсом ОПЕК+. Нефть дорожает на 1-1,5%. На этом фоне акции BP растут в цене на 0,9%, Total — на 1%.
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