Чуда не будет: рублю предрекли крах

Курс рубля: правительство сделало прогноз до 2036 года

Согласно прогнозу, в базовом сценарии доллар к 2036 году будет стоить 74,1 рубля. В консервативном сценарии, предусматривающем более медленный темп развития мировой экономики и более высокие цены на нефть, рубль будет слабее, но в 2036 году доллар также будет стоить 74,1 рубля.

Так, согласно базовому сценарию, доллар в 2019–2024 годах будет стоить в среднем 65,1 рубля, в 2025–2030 годах — 70,7 рубля, в 2031–2036 годах — 74,1 рубля.

Согласно консервативному сценарию, курс доллара в 2019–2024 годах составит 67,9 рубля, в 2025–2030 годах — 71,5 рубля, в 2031–2036 годах — те же 74,1 рубля.

Согласно базовому прогнозу, цена на нефть марки Urals в 2019-2024 годах составит 57,7 доллара, в 2025-2030 годах — 52,2 доллара, в 2031-2036 годах — 55,5 доллара. В консервативном сценарии нефть марки Urals в 2019-2024 годах будет стоить 46,2 доллара, в 2025-2030 годах — 49,3 доллара, в 2031-2036 годах — те же 55,5 доллара, что и базовом сценарии.