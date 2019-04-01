Чуда не будет: рублю предрекли крах

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Курс рубля: правительство сделало прогноз до 2036 года 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Правительство России утвердило подготовленный Минфином бюджетный прогноз до 2036 года, сообщает РБК.
Согласно прогнозу, в базовом сценарии доллар к 2036 году будет стоить 74,1 рубля. В консервативном сценарии, предусматривающем более медленный темп развития мировой экономики и более высокие цены на нефть, рубль будет слабее, но в 2036 году доллар также будет стоить 74,1 рубля.
Так, согласно базовому сценарию, доллар в 2019–2024 годах будет стоить в среднем 65,1 рубля, в 2025–2030 годах — 70,7 рубля, в 2031–2036 годах — 74,1 рубля.
Согласно консервативному сценарию, курс доллара в 2019–2024 годах составит 67,9 рубля, в 2025–2030 годах — 71,5 рубля, в 2031–2036 годах — те же 74,1 рубля.
Согласно базовому прогнозу, цена на нефть марки Urals в 2019-2024 годах составит 57,7 доллара, в 2025-2030 годах — 52,2 доллара, в 2031-2036 годах — 55,5 доллара. В консервативном сценарии нефть марки Urals в 2019-2024 годах будет стоить 46,2 доллара, в 2025-2030 годах — 49,3 доллара, в 2031-2036 годах — те же 55,5 доллара, что и базовом сценарии.
Минфин ожидает, что российская экономика в зависимости от сценария в целом будет расти ежегодно на 2,4-3,2%. Ежегодная инфляция следующие 17 лет будет составлять в среднем целевые для Банка России 4%.
Комментарии207
Рынки , Видео , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России
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