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Стоимость барреля нефти Brent превысила 69 долларов впервые с середины ноября
Банки.ру
55 минут назад
Фото:
Reuters
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4
Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с 13 ноября 2018 года, свидетельствуют данные международной биржи ICE.
На 20:15 мск стоимость барреля составила 69,03 доллара.
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