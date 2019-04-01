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Стоимость барреля нефти Brent превысила 69 долларов впервые с середины ноября 

Банки.ру 55 минут назад
Фото: Reuters
Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с 13 ноября 2018 года, свидетельствуют данные международной биржи ICE.
На 20:15 мск стоимость барреля составила 69,03 доллара.
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