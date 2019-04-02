Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,16%, составив $61,69 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,10% — до $69,08 за баррель.