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Цены на нефть растут
RT на русском
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ещё 2
3 часа назад
Фото: AFP
Комментарии
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,16%, составив $61,69 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,10% — до $69,08 за баррель.
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