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Эксперт объяснил рост цен на картофель 

Российская Газета 1 час назад
Картофель в рознице, по данным Росстата, за март подорожал на 1,5 процента. Та же ситуация наблюдалась и в феврале. Однако причин для роста розничных цен нет, так как оптовые цены на картофель снижаются, рассказал "РГ" исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
"В прошлом году в начале февраля оптовая цена на картофель поднялась на один рубль до 17 рублей за килограмм и в этом диапазоне сохранялась до мая. В этом году, напротив, цена снизилась с 13 рублей за килограмм в начале февраля до 10 рублей в конце марта", — говорит эксперт.
Оптовые цены сейчас в целом находятся в пределах от 9 до 12 рублей за килограмм. В некоторых регионах страны — на Урале, в Сибири, стоимость картофеля снизились даже до 4-5 рублей за килограмм.
Конечно, есть регионы, где отмечает рост цен, например, во Владимирской, Курганской областях, Краснодарском крае, добавляет он. Но в целом, по сравнению с прошлым годом картофель подешевел от 25 до 40 процентов. Так что причина роста розничных цен не в этом. Обычно зимой и весной росту магазинных цен также способствует увеличение импортных поставок, которые дороже отечественной продукции. Однако в этом году импорт, напротив, падает. Если в марте прошлого года из Египта ввезли в Россию 80 тысяч тонн клубней, то в этом — только 15 тысяч тонн.
"Объемы импорта из Египта снизились практически в десять раз. Скорее всего, это связано с тем, что Европа из-за засухи испытывает дефицит картофеля, и египетский товар пошел туда", — отмечает Красильников. Получается, что розница проводит собственную политику цен.
"Возможно, в рознице проявляются спекулятивные тенденции, связанные с продолжающимся Великим постом", — отметил эксперт.
Уже в мае ожидаются первые поставки российского картофеля свежего урожая из южных регионов, добавил он. Отечественный товар еще больше потеснит импорт.
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Комментарии12
Рынки , Видео , Алексей Красильников
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