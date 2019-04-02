Насколько может подешеветь рубль в апреле

Вероятнее всего, рубль в апреле будет нацелен на ослабление, считают аналитики. Инвесторы могут потерять интерес к рисковым активам, не исключено и активное возвращение санкционной повестки.

Ключевым вопросом для рубля на ближайшее время является аппетит к риску на глобальных рынках, поскольку динамика российской валюты сильно зависит от движения валют развивающихся стран, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

На прошлой неделе рубль чувствовал себя лучше валют-аналогов, вероятно, благодаря более сильным фундаментальным показателям (уровень золотовалютных резервов, долговой нагрузки, сальдо бюджета и внешней торговли), снижающим уязвимость российской экономики к оттоку капитала с развивающихся рынков, указывают эксперты. Но в конце прошлой недели в поле зрения российского валютного рынка вернулась и тема санкций. Пока никакой конкретики озвучено не было, и неопределенность вокруг финального решения по санкционному вопросу сохраняется.

В связи с тем, что санкционная риторика вернулась на российский рынок, рубль, ранее показывавший заметно более уверенную динамику по итогам первого квартала, чем прочие валюты развивающихся стран, будет временно иметь ограниченный потенциал для укрепления, считают Евдокимова и Жирнов. У российской валюты есть значительное пространство и для ослабления в апреле из-за ряда рисков, которые не только сохраняются, но и нарастают, подчеркивает аналитик FxPro Александр Купцикевич

Это в том числе рост напряжения на глобальных рынках, усиливающий тягу к защитным активам, а также торможение мировой экономики, сдерживающее рост сырьевых котировок, говорит он. Вопрос антироссийских санкций действительно рано или поздно всплывет, причем это может произойти в апреле, как и в прошлом году, полагает Купцикевич. В 2018 году мы видели, насколько резко рубль может отреагировать на санкции: тогда он терял вплоть до 10 процентов, указывает аналитик. Сейчас паре доллар-рубль вполне по силам отправиться в область 68 рублей, не исключает он.