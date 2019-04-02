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Уже в апреле: рубль рухнет и разорит миллионы россиян 

Рамблер 1 час назад
Курс рубля может рухнуть в апреле и сделать нищими миллионы россиян, заявил «Дням.ру» эксперт московского отделения общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Владимир Григорьев.
По его словам, именно в апреле США могут ввести против России те самые «адские» санкции, впервые о которых заговорили еще летом. В совокупности с другими негативными факторами это может привести к резкому удешевлению российской валюты.
Это, в свою очередь, способно привести к тому, что потребительские товары сильно подорожают.
При этом, уверен Григорьев, потребительские товары не будут дешеветь, даже если рубль выдержит санкционное давление. По его словам, это связано с ориентацией большинства импортеров на закладывание риска валютных колебаний в цену товаров.
Между тем все остальные эксперты, опрошенные изданием, не прогнозируют, что рубль рухнет, а россияне разорятся. По мнению Михаила Поддубского из Промсвязьбанка, в течение ближайшего месяца рубль не упадет ниже 63-66 за доллар.
По мнению Евгения Маришина из инвестиционно-финансовой компании «Солид», в течение полугода-года рубль будет находится в диапазоне 65-70 за доллар.
Комментарии83
Рынки , Видео , Владимир Григорьев , Евро , Доллар
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