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Биткоин дорожает более чем на 15% на возвращении крупных игроков на рынок 

Прайм + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость биткоина во вторник утром растет более чем на 15% на возвращении крупных игроков на рынок, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.27 мск биткоин дорожал на 16,68%, до 4,817 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 15,94% — до 4,793 тысячи долларов.
Стоимость других популярных криптовалют также растет: Ethereum — на 7,11%, до 152,46 доллара, Ripple — на 8,24%, до 0,3363 доллара, Bitcoin Cash — на 9,75%, до 185,17 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 163,242 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52% всего рынка криптовалют.
Директор по инвестициям международной сети Cryptolife.World Мансур Гусейнов объясняет эту динамику возвращением на рынок крупных игроков.
"Считаю, что "медвежий рынок" закончился. Теперь либо биткоин будет торговаться в диапазоне от 3,2 до 5-6 тысяч долларов, либо будет только расти. Больших новостей на рынке нет. Рост может быть связан со сменой настроений и приходом крупных игроков на рынок", — сказал он РИА Новости.
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Комментарии
Рынки , Личный счет , РИА Новости
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