Биткоин дорожает более чем на 15% на возвращении крупных игроков на рынок

Стоимость биткоина во вторник утром растет более чем на 15% на возвращении крупных игроков на рынок, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.27 мск биткоин дорожал на 16,68%, до 4,817 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 15,94% — до 4,793 тысячи долларов.

Стоимость других популярных криптовалют также растет: Ethereum — на 7,11%, до 152,46 доллара, Ripple — на 8,24%, до 0,3363 доллара, Bitcoin Cash — на 9,75%, до 185,17 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 163,242 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52% всего рынка криптовалют.

Директор по инвестициям международной сети Cryptolife.World Мансур Гусейнов объясняет эту динамику возвращением на рынок крупных игроков.