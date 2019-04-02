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Биржи АТР закрылись в основном ростом на оптимизме с Уолл-стрит 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно в "зеленой зоне" вслед за ростом на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 3176,82 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 1757,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличился на 0,21%, до 29624,67 пункта, южнокорейский KOSPI — прибавил 0,41%, поднявшись до 2177,18 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,41%, до отметки в 6142,4 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,02%, до 21505,31 пункта.
Инвесторы обратили внимание на то, что американские фондовые индексы в понедельник закрылись уверенным ростом на позитивной статистике из США. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США в марте вырос до 55,3% с февральских 54,2%. Эксперты прогнозировали рост индикатора только до 54,5%.
Определенное влияние на настроения участников торгов оказали новости о том, что Резервный банк Австралии во вторник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5% годовых, на котором она находится с середины 2016 года.
В то же время японский индекс Nikkei не удержался на положительной территории и завершил торги в минусе на фоне коррекции после роста на протяжении двух торговых сессий подряд.
"Инвесторы в конце торгов фиксировали прибыль после недавнего роста, что увело ключевые индексы на негативную территорию", — прокомментировал агентству Франс Пресс старший технический аналитик Daiwa Securities Эйдзи Киноути (Eiji Kinouchi).
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Рынки , France-Presse
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