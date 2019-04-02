Биржи Европы растут на ослаблении опасений за состояние мировой экономики

Основные фондовые индексы Европы растут во вторник после того, как статистика из США и Китая помогла снизить опасения относительно перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,43%, до 7347,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 5409,1 пункта, немецкий DAX прибавлял 0,02%, поднимаясь до 11681,11 пункта.

Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли статистику из США и Китая, опубликованную днем ранее. Так, по данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США в марте вырос до 55,3% с февральских 54,2%. Эксперты прогнозировали рост индикатора только до 54,5%.

В то же время, согласно подсчетам делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в марте вырос до 50,8 пункта с 49,9 пункта в феврале. Аналитики ждали роста показателя только до 50,1 пункта.

Улучшение макроэкономических показателей двух крупнейших мировых экономик ослабило опасения относительно замедления роста мировой экономики в целом и увеличило приток вложений в рисковые активы, о чем свидетельствует рост на биржах США в понедельник и Азии — во вторник.