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Биткоин взлетел 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Курс биткоина во вторник, 2 апреля, продемонстрировал внезапный рост — более чем на 16 процентов — и протестировал отметку в 5 тысяч долларов. По состоянию на 14:30 мск криптовалюта торгуется в районе 4750 долларов, свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Биткоин потянул за собой вверх почти весь остальной рынок. Ethereum подорожал более чем на семь процентов, Ripple — на восемь, Bitcoin Cash — почти на 10. Эксперты объясняют столь бодрую динамику возвращением крупных игроков на рынок, пишет Bloomberg.
Капитализация криптовалютного рынка впервые с начала 2019 года превысила 160 миллиардов долларов. Суточный объем торгов биткоином превысил 14 миллиардов долларов, что соответствует значениям января 2018 года, когда монета торговалась у отметки 14 тысяч долларов.
В конце 2017 года — с ноября по декабрь — цена биткоина выросла с 8 тысяч до 20 тысяч долларов, к концу мая 2018-го курс вернулся к отметке 7,5-8 тысяч долларов. В декабре биткоин установил годовой минимум на уровне 3 242 долларов.
Таким образом, курс валюты упал более чем на 80 процентов. В конце февраля 2019 года в отношении курса биткоина наметилась положительная динамика — монета растет уже седьмую неделю подряд.
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Рынки , Bloomberg
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