Курс биткойна превысил $5000

Средний курс биткойна во вторник превысил отметку в $5 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум с середины ноября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

В частности, максимальная цена сделки составляла $5,121 тыс. за единицу (рост примерно на 24%). При этом по состоянию на 16:24 курс курс биткойна составил примерно $4,8 тыс. (+16%).

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыты".

В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткойн и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.