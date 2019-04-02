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Курс биткойна превысил $5000 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Средний курс биткойна во вторник превысил отметку в $5 тыс. за единицу криптовалюты, обновив максимум с середины ноября 2018 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
В частности, максимальная цена сделки составляла $5,121 тыс. за единицу (рост примерно на 24%). При этом по состоянию на 16:24 курс курс биткойна составил примерно $4,8 тыс. (+16%).
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыты".
В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткойн и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.
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Рынки , Экономика
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