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Цены на нефть растут 

RT на русском 56 минут назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,37%, составив $62,81 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,53% — до $69,74 за баррель.
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