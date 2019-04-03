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Цены на нефть растут
RT на русском
56 минут назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,37%, составив $62,81 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,53% — до $69,74 за баррель.
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