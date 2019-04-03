Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,37%, составив $62,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,53% — до $69,74 за баррель.