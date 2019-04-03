Биткоин продолжает дорожать, преодолев отметку в $5 тыс. впервые с ноября 2018 г.

Биткоин, во вторник резко подскочивший в цене, в среду утром продолжает дорожать, — криптовалюта преодолела отметку в 5 тысяч долларов впервые с ноября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 7.30 мск биткоин дорожал на 12,15% — до 4,932 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 9,11% — до 4,905 тысячи долларов.

При этом ранее в ходе торгов цена биткоина пробивала планку в 5 тысяч долларов.

Другие популярные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 14,59%, до 166,76 доллара, Ripple — на 9,28%, до 0,3516 доллара, Litecoin — на 26,85%, до 79,84 доллара.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 171,71 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 51% всего рынка криптовалют.

Во вторник утром биткоин резко подскочил в стоимости — на 10%. Ряд экспертов полагают, что рост цены биткоина может быть связан с улучшением настроений на рынке и приходом туда крупных игроков.