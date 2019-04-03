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20.03
08.03
Курс доллара: рубль растёт к доллару в начале торгов
RT на русском
4 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 7 копеек — до 65,23 рубля.
Курс евро вырос на 4 копейки и составил 73,20 рубля.
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