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Курс доллара: рубль растёт к доллару в начале торгов 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 7 копеек — до 65,23 рубля.
Курс евро вырос на 4 копейки и составил 73,20 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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