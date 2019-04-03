Акции Сбербанка обновили максимум с прошлого лета на новостях о продаже Denizbank

Акции Сбербанка активно растут в среду и уже обновили максимум с июля 2018 года на новостях о продаже турецкой "дочки" — Denizbank, свидетельствуют данные Московской биржи

К 10.08 мск акции банка росли на 1,4% — до 221,23 рубля. В первые минуты торгов бумаги Сбербанка подскакивали на 1,7%, до 221,9 рубля — максимума с июля 2018 года. Индекс Мосбиржи при этом повышается на 0,5%.

Ранее в среду Сбербанк сообщил, что подписал с дубайским банком Emirates NBD обновленное соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank. В результате крупнейший российский банк продает свою турецкую "дочку" за 15,48 миллиарда турецких лир (2,78 миллиарда долларов по текущему курсу). При этом в общей сложности, с учетом компенсации за капитал, субординированные кредиты и фондирование, Сбербанк получит за Denizbank около 5 миллиардов долларов.

Закрытие сделки ожидается во втором квартале текущего года.