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Биржи Европы растут на внешнем оптимизме и внутренних статданных 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы растут в среду на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах США и Китая и статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,12%, до 7399,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 5462,52 пункта, немецкий DAX прибавлял 1,33%, поднимаясь до 11908,88 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов оказались сообщения в СМИ о том, что США и Китай якобы разрешили большинство своих противоречий, которые мешают достижению торгового соглашения. Данное сообщение появилось перед тем, как вице-премьер КНР Лю Хэ должен совершить в среду визит в Вашингтон для продолжения торговых консультаций с США.
Аналитик Raymond James Крис Бейли (Chris Bailey), чьи слова приводит агентство Рейтер, отметил, что наблюдается прогресс в торговых переговорах США и Китая, снижение риска рецессии и смягчение позиции мировых центробанков. "Если сложить все это, то неудивительно, что рисковые активы растут в цене", — сказал он.
Участники торгов обратили внимание на статистику из еврозоны. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте уменьшился до 51,6 пункта с 51,9 пункта в феврале. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 51,3 пункта.
Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что объем розничных продаж в еврозоне в феврале поднялся на 0,4% по сравнению с январем и на 2,8% в годовом исчислении. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2% в месячном выражении и на 2,3% — в годовом.
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Рынки , Крис Бейли , Reuters
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