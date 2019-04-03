Биржи Европы растут на внешнем оптимизме и внутренних статданных

Основные фондовые индексы Европы растут в среду на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах США и Китая и статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,12%, до 7399,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 5462,52 пункта, немецкий DAX прибавлял 1,33%, поднимаясь до 11908,88 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов оказались сообщения в СМИ о том, что США и Китай якобы разрешили большинство своих противоречий, которые мешают достижению торгового соглашения. Данное сообщение появилось перед тем, как вице-премьер КНР Лю Хэ должен совершить в среду визит в Вашингтон для продолжения торговых консультаций с США.

Аналитик Raymond James Крис Бейли (Chris Bailey), чьи слова приводит агентство Рейтер, отметил, что наблюдается прогресс в торговых переговорах США и Китая, снижение риска рецессии и смягчение позиции мировых центробанков. "Если сложить все это, то неудивительно, что рисковые активы растут в цене", — сказал он.

Участники торгов обратили внимание на статистику из еврозоны. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте уменьшился до 51,6 пункта с 51,9 пункта в феврале. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 51,3 пункта.

Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что объем розничных продаж в еврозоне в феврале поднялся на 0,4% по сравнению с январем и на 2,8% в годовом исчислении. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2% в месячном выражении и на 2,3% — в годовом.