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Курс евро: официальный курс евро на пятницу вырос
Газета.Ru
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ещё 2
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Официальный курс евро на пятницу, 5 апреля, вырос на 24,98 коп. и составил 73,4223 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
По данным Банка России, курс доллара увеличился на 16,42 коп. и составил 65,3281 руб.
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