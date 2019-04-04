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Курс евро: официальный курс евро на пятницу вырос 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный курс евро на пятницу, 5 апреля, вырос на 24,98 коп. и составил 73,4223 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
По данным Банка России, курс доллара увеличился на 16,42 коп. и составил 65,3281 руб.
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