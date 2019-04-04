Курс евро: официальный курс евро на пятницу вырос

Официальный курс евро на пятницу, 5 апреля, вырос на 24,98 коп. и составил 73,4223 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

По данным Банка России, курс доллара увеличился на 16,42 коп. и составил 65,3281 руб.