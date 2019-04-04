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Цены на нефть снижаются 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,19%, составив $62,34 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 0,10% — до $69,24 за баррель.
RT на русском: последние новости
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