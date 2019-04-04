Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,19%, составив $62,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 0,10% — до $69,24 за баррель.