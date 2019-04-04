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Биржи АТР в основном растут в ожидании новостей с переговоров США и КНР 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг в ожидании встречи президента США с вице-премьером КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% — до 3234,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 1774,01 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,52% — до 29833,18 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,16% — до 2206,76 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,93%, до 6226,5 пункта, японский Nikkei 225 — повышался на 0,01%, до 21716,19 пункта.
В центре внимания инвесторов остается тема торговых отношений США и Китая. Участники торгов с интересом ждут встречи президента США Дональда Трампа с вице-премьером КНР Лю Хэ в четверг. Предполагается, что стороны обсудят торговые вопросы.
При этом аналитики отмечают сохраняющуюся неопределенность с достижением долгосрочного торгового соглашения между США и Китаем, несмотря на оптимистичные ожидания от переговоров.
"На этой неделе мы снова можем услышать оптимистичные заявления… что-то такое, что может поддержать аппетит к риску, однако подписание окончательного соглашения маловероятно", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика JFD Brokers Хараламбоса Писсуроса (Charalambos Pissouros).
В то же время на бирже Австралии отмечается коррекция — инвесторы перешли к фиксации прибыли после роста рынка на протяжении семи торговых сессий подряд.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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