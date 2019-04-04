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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 1 копейку — до 65,23 рубля.
Курс евро упал на 5 копеек и составил 73,24 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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