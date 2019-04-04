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Бумаги компаний РФ, кроме «Газпром нефти», дешевеют на бирже в Лондоне 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в четверг в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.40 мск GDR "Роснефти" снижались в стоимости на 0,79%, до 6,39 доллара, "Лукойла" — на 0,26%, до 90,76 доллара, "Новатэка" — на 0,58%, до 170,7 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,83%, до 4,75 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,4%, до 24,95 доллара.
Цена расписок ВТБ уменьшалась на 0,72%, до 1,17 доллара, Сбербанка — на 0,42%, до 13,51 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,48%, до 18,51 доллара.
Бумаги "Норникеля" снижались в цене на 0,93%, до 21,84 доллара, "Северстали" — на 1,17%, до 16,07 доллара, НЛМК — на 1,42%, до 26,3 доллара.
Стоимость расписок "Магнита" опускалась на 0,28%, до 14,29 доллара, "Ленты" — на 0,07%, до 3,51 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,28% — до 2,78 доллара.
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Комментарии
Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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