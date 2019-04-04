Биржи Европы снижаются на статистике из Германии

Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг в рамках коррекции, которую усиливает статистика из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.28 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,61%, до 7372,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 5454,07 пункта, немецкий DAX терял 0,17%, опускаясь до 11934,76 пункта.

В четверг на европейских рынках отмечаются коррекционные настроения после того, как днем ранее рост индексов достигал 1,7% на фоне внутренней макроэкономической статистики.

Пессимизм усиливает новая статистика из Германии, согласно которой объём производственных заказов в стране в феврале упал на 4,2% в месячном исчислении, хотя аналитики ждали роста на 0,3%. Месяцем ранее показатель сократился на 2,1%. Таким образом, это уже четвертый месяц подряд снижения показателя в крупнейшей европейской экономике, что усиливает опасения за ее перспективы.

В то же время инвесторы отыгрывают корпоративные новости. Так, СМИ сообщили о том, что итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке большой доли в немецком банке Commerzbank, который ведет переговоры о возможном слиянии с крупнейшим банком Германии Deutsche Bank . По имеющимся данным, UniCredit может сделать предложение, если переговоры двух крупных немецких банков завершатся неудачей. На этом фоне акции Commerzbank дорожают на бирже во Франкфурте более чем на 4%.

Аналитики CMC Markets, мнение которых приводит издание Wall Street Journal, считают, что сделка Commerzbank с UniCredit более целесообразна, чем с Deutsche Bank. Также, по мнению экспертов, срыв переговоров Deutsche Bank и Commerzbank возможен из-за серьезного противодействия со стороны профсоюзов.