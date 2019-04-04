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Биржи Европы снижаются на статистике из Германии 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг в рамках коррекции, которую усиливает статистика из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.28 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,61%, до 7372,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 5454,07 пункта, немецкий DAX терял 0,17%, опускаясь до 11934,76 пункта.
В четверг на европейских рынках отмечаются коррекционные настроения после того, как днем ранее рост индексов достигал 1,7% на фоне внутренней макроэкономической статистики.
Пессимизм усиливает новая статистика из Германии, согласно которой объём производственных заказов в стране в феврале упал на 4,2% в месячном исчислении, хотя аналитики ждали роста на 0,3%. Месяцем ранее показатель сократился на 2,1%. Таким образом, это уже четвертый месяц подряд снижения показателя в крупнейшей европейской экономике, что усиливает опасения за ее перспективы.
В то же время инвесторы отыгрывают корпоративные новости. Так, СМИ сообщили о том, что итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке большой доли в немецком банке Commerzbank, который ведет переговоры о возможном слиянии с крупнейшим банком Германии Deutsche Bank. По имеющимся данным, UniCredit может сделать предложение, если переговоры двух крупных немецких банков завершатся неудачей. На этом фоне акции Commerzbank дорожают на бирже во Франкфурте более чем на 4%.
Аналитики CMC Markets, мнение которых приводит издание Wall Street Journal, считают, что сделка Commerzbank с UniCredit более целесообразна, чем с Deutsche Bank. Также, по мнению экспертов, срыв переговоров Deutsche Bank и Commerzbank возможен из-за серьезного противодействия со стороны профсоюзов.
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Рынки , ДОЙЧЕ Банк
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