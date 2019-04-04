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Биржи АТР закрылись в основном ростом на ослаблении внешнеторговых опасений 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в "зеленой зоне" на фоне укрепившихся надежд инвесторов на скорое достижение торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,94%, до 3246,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 1780,02 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшился на 0,17%, до 29936,32 пункта, южнокорейский KOSPI — прибавил 0,15%, поднявшись до 2206,53 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,83%, до отметки в 6232,8 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,05%, до 21724,95 пункта.
Поводом для оптимизма инвесторов послужили ожидания того, что США и Китай в скором времени придут к долгосрочному торговому соглашению. В связи с этим рынки с интересом ждут встречи президента США Дональда Трампа с вице-премьером КНР Лю Хэ в четверг. В конце марта прошел восьмой раунд торговых переговоров сторон в Пекине. Министр финансов США Стивен Мнучин по итогам консультаций заявил, что они прошли "конструктивно".
"Рынки все более уверены в том, что между Китаем и США будет заключен договор", — сказал агентству Франс Пресс стратег McKenna Macro Грег Маккенна (Greg McKenna).
При этом инвесторы уже начинают фиксировать прибыль, поскольку этот фактор уже привёл к продолжительному повышению рынков в последние дни. На этом фоне рынки Гонконга и Австралии завершили торги в минусе.
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Рынки , Дональд Трамп , France-Presse
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