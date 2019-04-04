Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в четверг показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,13%, до 2535,5 пункта, индекс РТС снизился на 0,36%, до 1219,94 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,36%, до 65,48 рубля, курс евро — на 0,22%, до 73,45 рубля. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,58%, до $69,71 за баррель.