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Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в четверг показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,13%, до 2535,5 пункта, индекс РТС снизился на 0,36%, до 1219,94 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,36%, до 65,48 рубля, курс евро — на 0,22%, до 73,45 рубля. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,58%, до $69,71 за баррель.
"Завтра мы прогнозируем снижение котировок на российском рынке акций, так как инвесторы вероятнее предпочтут зафиксировать прибыль от роста этой недели перед выходными, — комментирует управляющий активами АО "Регион ЭсМ" Алексей Скабалланович. — Курс рубля к доллару без сильных изменений. А вот котировки нефти марки Brent имеют шансы подрасти в пределах 1%".
ТАСС: последние новости
Курс доллара снизился до 65,25 рубля Источник: РФПИ с соинвесторами с Ближнего Востока принимают участие в SPO "Полюса" Курс биткойна превысил $5000
Рынки , Московская биржа
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