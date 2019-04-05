Как российский аналог SWIFT скажется на рубле

Об этом и о перспективах рубля, близких и далеких, "РГ" говорила с Георгием Ващенко, начальником управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".

Георгий, как вы оцениваете потенциал такого "банковского сотрудничества"?

Георгий Ващенко: Наша страна, думаю, сейчас будет сосредотачивать усилия на том, чтобы повысить роль финансовых институтов БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

Торговые войны, санкции в отношении целых отраслей, стран показывают необходимость обеспечивать защиту финансовой системы от агрессивных действий. Поэтому развитие российской платежной системы и ее интеграция в группу БРИКС очень важны. Объединившись, страны "пятерки" могут многого добиться. Так как население БРИКС составляет свыше трех миллиардов человек, а объем ВВП — свыше 18,8 триллиона долларов.

Что такая интеграция даст российскому рублю? Можно ожидать его значительного укрепления?

Георгий Ващенко: Конечно, создание альтернативной системы платежей, ее выход на мировой рынок в целом повышают устойчивость финансовой системы страны. Однако непосредственного влияния на курсы валют это не оказывает.

Впрочем, нельзя исключать, что в будущем рубль будут рассматривать как резервную валюту в странах Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России. Объявление об этом укрепило бы позиции рубля.

Дело это, понятно, не очень скорое. А как сегодня поведет себя рубль?

Георгий Ващенко: Сегодня опубликуют важную статистику с рынка труда в США за март — данные по числу рабочих мест, уровню оплаты труда и безработице. Эта статистика — важный барометр состояния американской экономики, которую все чаще употребляют вместе со словом "рецессия".

Число рабочих мест — волатильный показатель. После сезонного падения аналитики ожидают его восстановления до 180 тысяч человек. Однако, если и эти, достаточно консервативные, прогнозы аналитиков не оправдаются, тогда доллар пойдет вниз в паре с другими валютами, в том числе и с рублем.

Косвенно на рубль сегодня также повлияет еще одна статистика из США — число буровых установок. Их число до этого снижалось, как и добыча в Венесуэле. А это сокращало предложение нефти на рынке и вызывало рост цен.

И какой ваш прогноз на пятницу, 5 апреля?

Георгий Ващенко: Мой базовый прогноз на сегодня: укрепление рубля в диапазоне 64,5-65 к доллару в случае падения числа буровых в США и роста цены на нефть выше 70 долларов за баррель.

Прогноз по курсу евро-рубль: достижение отметки 73.

Но если статистика в США не укажет на проблемы в экономике, то пара доллар-рубль, по моему мнению, закроется в диапазоне 65-65,5, а пара евро-рубль — в коридоре 73,30-73,8.