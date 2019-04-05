Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,03%, составив $62,08 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 0,23% — до $69,24 за баррель.