Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.41
$
65.64
73.45
73.69
Прогноз
08.04 – 15.04
$
65.50
73.50
Индексы и котировки Brent
69.17
+0.03 Золото
1289.50
+0.00 РТС
1219.94
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
05.04
1.1226
–0.0148
21.03
1.1374
02.04
22.03
11.03

Цены на нефть снижаются 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,03%, составив $62,08 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 0,23% — до $69,24 за баррель.
RT на русском: последние новости
Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару в начале торгов Цены на нефть растут
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Денег нет: как Мадуро подставил Россию34
Еще один российский банк лишился лицензии
Минтруд взялся за нищих16
Банкоматы Сбербанка перестали принимать пятитысячные купюры5
Газпромбанк выпустит «народные» облигации
Видео
ЕС нанес удар по «Северному потоку-2»
Экономика
Евро неожиданно пошел вверх
Рынки
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Через Амур: Россия и Китай соединились
Экономика
Украинцам отменили фиксированные цены на газ
Экономика
Росстат оправдался за неточные цифры
Экономика
Чуда не будет: рублю предрекли крах
Рынки
Москвичей предупредили о мошенничестве со счетчиками
Личный счет
Гибель Филевой назвали огромной утратой для России
Компании
Рубль приготовился к обвалу
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение