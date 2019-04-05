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Биржи АТР в основном растут вслед за рынками США 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Биржи Японии, Австралии и Южной Кореи преимущественно растут в пятницу вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с национальным праздником.
По состоянию на 8.39 мск южнокорейский KOSPI поднимался на 0,05% — до 2207,50 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,23%, до 21775,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся снижением на 0,83% — на уровне 6181,3 пункта.
Фондовые рынки Китая и Гонконга закрыты в пятницу в связи с праздником. По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,94% — до 3246,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 1780,02 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,17% — до 29936,32 пункта.
Участники азиатских торгов в пятницу реагируют на позитив из США. Индексы Уолл-стрит закрылись в четверг в основном в зеленой зоне в ожидании новостей по торговым переговорам Вашингтона и Пекина. Дополнительную поддержку японскому рынку оказывает ослабление курса иены к доллару, которое является положительным фактором для японских экспортеров. Курс доллара к иене растет до 111,7 иены за доллар со 111,65 иены на предыдущем закрытии.
"Японский рынок акций будет оставаться стабильным, учитывая ослабление иены к доллару, а также рост индекса Dow Jones по итогам торгов", — приводит агентство Франс Пресс прогноз аналитиков Okasan Online Securities.
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Рынки , France-Presse
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