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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 5 копеек — до 65,43 рубля.
Курс евро снизился на 1 копейку и составил 73,47 рубля.
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