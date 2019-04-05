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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 5 копеек — до 65,43 рубля.
Курс евро снизился на 1 копейку и составил 73,47 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Цены на нефть снижаются
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