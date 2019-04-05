Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара упал на 5 копеек — до 65,43 рубля.

Курс евро снизился на 1 копейку и составил 73,47 рубля.