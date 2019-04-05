Фондовые торги в РФ начались в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,02% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 535,97 пункта. Индекс РТС подрос на 0,1% до отметки 1 220,1.