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Фондовые торги в РФ начались в плюсе 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,02% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 535,97 пункта. Индекс РТС подрос на 0,1% до отметки 1 220,1.
«Внешние факторы не дают четких сигналов перед открытием рынка акций в Москве, мы ожидаем нейтрального начала торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 510—2 560 пунктов, по индексу РТС — 1 210—1 230 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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