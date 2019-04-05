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Японский Nikkei по итогам торгов достиг максимума за месяц на торговом оптимизме 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основной фондовый индекс Японии Nikkei 225 завершил торги пятницы на максимальном уровне с начала марта на фоне надежд на скорое достижение торгового соглашения между Китаем и США; биржи Южной Кореи и Австралии закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов японский Nikkei 225 поднялся на 0,38%, до 21807,5 пункта. Это самая высокая отметка на закрытии торгов с 4 марта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,14%, поднявшись до 2209,61 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,83%, до отметки в 6181,3 пункта.
Биржи Китая и Гонконга были закрыты в пятницу в связи с национальным праздником. По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,94%, до 3246,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 1780,02 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшился на 0,17%, до 29936,32 пункта.
Участники торгов отыгрывали новости вокруг торговых переговоров США и Китая. Так, президент США Дональд Трамп заявил в ночь на пятницу, что его команда существенно продвинулась в переговорах с КНР, две страны согласились по большему числу вопросов, чем не согласились. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил в свою очередь, что КНР и США провели продуктивные консультации и добились прогресса по тексту торгового соглашения.
"Поддержку рынку оказывают надежды на торговое соглашение между США и Китаем, а также более дешевая иена", — сказал в комментарии агентству Франс Пресс главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito).
Курс доллара к иене растет до 111,69 иены за доллар со 111,65 иены на предыдущем закрытии.
Прайм: последние новости
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Госсовет КНР , France-Presse
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