Биржи Европы в основном растут на внешнем оптимизме

Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут в пятницу на фоне признаков прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также в ожидании статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.18 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,13%, до 7411,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 5467,95 пункта, немецкий DAX терял 0,1%, опускаясь до 11976,32 пункта.

Мировые инвесторы обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа о том, что его команда существенно продвинулась в переговорах с КНР, две страны согласились по большему числу вопросов, чем не согласились. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил в свою очередь, что КНР и США провели продуктивные консультации и добились прогресса по тексту торгового соглашения. Рынки надеются, что в ближайшие недели две крупнейшие мировые экономики достигнут окончательного торгового соглашения.

Кроме того, трейдеры ждут статистику по рынку труда из США. Позднее в пятницу министерство труда США обнародует статистику по безработице в стране за март. Аналитики полагают, что показатель сохранился на уровне февраля в 3,8%. При этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики, согласно прогнозам, выросло на 175 тысяч после роста на 20 тысяч месяцем ранее.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в феврале вырос на 0,7% по сравнению с январем, хотя аналитики ждали роста на 0,6%. Месяцем ранее показатель сократился на 0,8%.