Атака на рубль: чем грозит уход из России крупного европейского инвестора

Эксперты оценили новость об уходе из России Суверенного фонда Норвегии, являющегося одним из крупнейших инвесторов в национальный госдолг. По мнению финансовых аналитиков, российский рынок способен «переварить» решение одного из ключевых игроков, активы которого оцениваются в сумму более триллиона долларов, сообщает «Вести. Экономика».

На начало 2019 года объём вложений Суверенного фонда Норвегии в российские ОФЗ составлял около $1,2 млрд Глава отдела исследований ПАО "Росбанк" Юрий Тулинов называет эту сумму «большой, но не гигантской».

$1,2 млрд эквивалентны сумме около 100 млрд рублей. Учитывая, что только 3 апреля Министерство финансов на торгах реализовало облигации на сумму порядка 83 миллиардов рублей, эксперты уверены, что решение норвежского фонда значительно не повлияет на динамику российских ОФЗ, а также на курс национальной валюты. Кроме того, по словам Тулинова, эффект от продаж норвежским фондом российских облигаций будет малозаметным, потому что «они не будут одномоментными».

Аналитики подчёркивают, что решение Суверенного фонда Норвегии не стало неожиданностью, поскольку в прошлом году он уже сократил объём вложений в госбонды РФ, что также не оказало сильного влияния на российский рынок.

Похожая ситуация прогнозируется и в 2019 году. Так, российские ОФЗ несмотря на сообщение об уходе одного из ключевых инвесторов показали положительную динамику. По словам аналитиков, облигации федерального займа «завершили неделю в плюсе, частично отыграв потери, зафиксированные на конец марта».

Ранее Суверенный фонд Норвегии заявил о намерении отказаться от облигаций 10 развивающихся стран в своем стратегическом портфеле долговых инвестиций. В списке кроме России также находятся Чехия, Израиль, Мексика, Польша, Южная Корея и др.