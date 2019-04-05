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Россия сократит добычу нефти 

Ura.Ru 2 часа назад
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Россия сократит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
«По снижению добычи нефти на сегодняшний день у нас где-то 225 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2018 года, это без учета СРП [соглашения о разделе продукции — прим. ред.], с учетом — 220 тысяч», — приводит РИА «Новости» слова министра.
Также он уточнил, что сокращение добычи идет в рамках соглашения участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Ранее Россия согласилась сократить нефтедобычу при условии снижения добычи всеми странами ОПЕК. В итоге делегаты договорились снизить объемы на 800 тысяч баррелей в сутки, напоминает «Национальная служба новостей». Суммарно страны хотят сократить их на 1,2 млн баррелей в сутки, 228 тысяч из которых будут приходиться на Россию. Контролирует ситуацию специальный мониторинговый комитет, в который входят представители Кувейта, Венесуэлы, Омана, Алжира, Саудовской Аравии, России и Казахстана, отмечает ИА FlashSiberia.
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Рынки , Экономика , ОПЕК , РИА Новости
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