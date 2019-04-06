Курс доллара: Прогноз: в апреле рубль переоценит свою недооценку

Вопреки ссылкам на завершение позитива для рубля, ряд аналитиков продолжают его считать недооцененным, также ожидая положительное сальдо текущего счета и в апреле. Однако, дело осложняется санкционными рисками и общим обострением напряженности, которое провоцируют политики, «непуганные» последствиями глобальных столкновений.

Не сбывшееся будущее

На фоне усугубляющейся санкционной проблематики, вкупе с нагнетанием внешнеполитической напряженности, ухудшились и позиции рубля, даже не смотря на достаточно высокие нефтяные цены (на неделе превышавшие $70 за баррель) и по-прежнему успешные аукционы Минфина по размещению ОФЗ, а также сокращение объема покупки валюты в рамках бюджетного правила. В пятницу к 15:32 мск российская валюта на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" фиксировалась на уровне 65,25 руб. /$ при фьючерсах на нефть Brent $69,35 за баррель против аналогичных показателей 65,0925 руб. /$ и $68,21 за баррель неделей ранее.

В этих условиях некоторые эксперты заговорили о завершении периода триумфального укрепления рубля. Наряду с прочим, ссылаясь на традиционное ухудшение сальдо счета текущих операций во втором квартале.

Впрочем, главный аналитик “Промсвязьбанка” Михаил Поддубский иначе оценил ситуацию:

“При нынешних ценах на нефть и макропоказателях, согласно нашей модели, российский рубль на текущих уровнях вновь выглядит несколько недооцененным. На наш взгляд, справедливый курс рубля расположен ниже отметки в 63 руб. /$”. И хотя, с точки зрения сезонности. с середины второго квартала счет текущих операций ухудшается, в ближайший месяц локальная поддержка от данного фактора еще будет сохраняться. Положительное сальдо текущего счета в апреле, вероятно, вновь с запасом перекроет объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила“, уточнил Поддубский.

По определению же аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, потенциал укрепления рубля ограничен, в первую очередь, санкционными рисками. При этом высокая стоимость нефти Brent, безусловно, поддерживает российскую валюту, однако выше $70 за баррель ее тоже сложно представить — при ожидаемом замедлении темпов роста мировой экономики. К тому же, одного нефтяного фактора для воздействия на рубль недостаточно, тем более что во втором квартале традиционно торговый баланс ухудшается.

“На следующей неделе, полагаю, курс продолжит колебания в области 65-66 руб. /$. И если в апреле санкционные угрозы ослабнут, курс сумеет остаться в диапазоне 64-66 руб. /$”, — рассказала Соснова.

Напомним, в среду Минфин РФ сообщил о снижении планового объема покупки валюты в рамках бюджетного правила с 5 апреля по 13 мая до 255,4 млрд руб. с 310 млрд в марте. Ежедневный объем покупки валюты в этот период запланирован на уровне 11,6 млрд руб., а с учетом интервенций, отложенных во втором полугодии 2018 г., увеличивается на 2,8 млрд — до 14,4 млрд руб., против 15,5 млрд в марте.

Аналитики, опрошенные агентством «Рейтер», прогнозировали суммарный объем покупки в апреле на уровне мартовского. Примечательно, что неделей ранее на заседании коллегии Минфина глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен использовать операции по бюджетному правилу как инструмент управления номинальным курсом рубля. Как она заверила, в случае повышенной волатильности на валютном рынке, дабы не оказывать на него давление, регулятор будет полностью приостанавливать покупки.

Также в минувшую среду Минфин разместил на аукционе облигации федерального займа на 83,1 млрд руб. при спросе 145,8 млрд В том числе, ОФЗ серии 26226 с погашением в октябре 2026 г. на 48,081 млрд руб. при спросе в 81,472 млрд и средневзвешенной доходностью 8,38% годовых, а также ОФЗ серии 26209 с погашением в июле 2022 г. на 34,97 млрд руб. при спросе 64,411 млрд (8,03%). При этом эксперты продолжают спорить: оказывают ли успешные аукционы Минфина по размещению ОФЗ позитивное воздействие на рубль, или же наблюдается обратная взаимосвязь?

Что касается carry-trade с рублевыми активами, а также притока спекулятивного капитала на долговой рынок при размещениях ОФЗ, ответил Михаил Поддубский, то этот фактор, действительно, играет в пользу рубля. Привлекательность российских облигаций во многом зависит от общего аппетита к риску на глобальных рынках, и пока на них сохраняются оптимистичные настроения, а санкционные риски остаются в подвешенном состоянии, относительно большой спрос на ОФЗ при размещениях вполне может сохраняться, определил главный аналитик «Промсвязьбанка».

Сохраняющийся спрос на российские ОФЗ тоже оказывает поддержку рублю, подтвердила Анастасия Соснова. Тем не менее, подчеркнула она, спрос нерезидентов, по прогнозам, будет ниже, чем в прошлом году — из-за рисков введения санкций. Оценивая же вероятность реализации новых санкционных угроз, аналитик ИК «Фридом Финанс» оговорила, что ограничения, которые привязаны к выборам в США, вряд ли, будут введены до 2020 г. И также есть сомнения в том, что санкции, предусмотренные проектами DETER Act и DASKA Act, будут утверждены совместно, так как они во многом перекликаются друг с другом.

Не наступившее настоящее

Сохраняющиеся санкционные риски, признал Михаил Поддубский, оказывают заметный сдерживающий эффект на рубль, и не позволяют нивелировать упомянутую выше его недооценку.

“Вероятно, в ближайшее время будет реализован второй раунд санкций за химоружие, но, каким окажется его содержание, пока не понятно. Внесенная на истекшей неделе в американский Сенат обновленная версия законопроекта DETER Act тоже вносит неопределенность, хотя работа с санкционными актами в Конгрессе занимает достаточно много времени. Добавим сюда напряженную ситуацию с Венесуэлой, и получим весомый набор рисков для российской валюты”. — резюмировал эксперт.

Общую внешнеполитическую обстановку на фоне празднования 70-летия НАТО еще более взбудоражила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая уведомила о намерении Альянса отправить корабли в Черное море для обеспечения свободного прохода через Керченский пролив для украинских военных судов. Правда, многие эксперты увязали ее нашумевшее заявление с трибунно-юбилейным жанром. При этом генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг , выступив в среду на совместном заседании обеих палат Конгресса США , выдержал тон и предупредил об угрозах со стороны наращивающей свою военную мощь России, а также стоящих перед Альянсом беспрецедентных вызовах, «с которыми в одиночку не справится ни одна страна». Также, отметив, что «время на исходе», Столтенберг призвал Москву вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о выходе из которого в феврале объявил президент США Дональд Трамп

Между тем, как рассказал директор по развитию Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Крамаренко, после распада СССР и развала Варшавского договора для существования НАТО придумывались различные обоснования, в том числе связанные с концепцией глобализации. Но все это не очень удалось. И в итоге Альянс вернулся к тому, с чего начал — к задаче обеспечения территориальной безопасности. А потому о нынешнем периоде можно сказать: настоящее еще не наступило и мир продолжает жить в тени прошлого — с холодной войной и ее главным институтом в виде НАТО. Причем уже очевидно — Альянс не соответствует современным реалиям, и рано или поздно его хозяевам из США придется решать, что с ним делать, подытожил Крамаренко.

Тогда как председатель Совета ПИР-Центра , вице-президент РСМД генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский не исключил вероятности нежелательных последствий — в условиях, когда антироссийская истерия в США не утихает и инициированное Вашингтоном разрушение ДРСМД грозит дальнейшим распадом всей системы стратегической стабильности, а на европейском континенте (в частности, в Польше) уже ведется подготовка к силовым действиям. Причем, хотя в Таллине, к примеру, прозвучали заявления о том, что благодаря пребыванию в НАТО, Эстония в последние годы не сталкивалась с угрозами безопасности, последняя, на практике, обеспечивалась отсутствием у Москвы намерений нападать на названную балтийскую республику. Но с военной точки зрения, Россия могла бы занять Эстонию за несколько дней, уточнил Бужинский. По его словам, общая ситуация также усугубляется тем, что к власти повсеместно пришли «непуганные» политики, которые никогда не воевали и не осознают реальных последствий глобальной войны (при том, например, что та же кампания в Ираке не стала для американской стороны серьезным испытанием).

Уже по завершению пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" один из коллег также заметил, что свою ответственность за создавшуюся ситуацию несут и журналисты. И с этим можно согласиться. Помнится, еще в 2016 г. на юбилейном ХХ Петербургском международном экономическом форуме, встретившись с представителями СМИ по завершению дневных сессий, президент РФ Владимир Путин также упомянул, что постоянно говорит своим собеседникам о масштабных рисках, которыми чревато разворачивание системы ПРО в Европе.

“Но мы не можем достучаться!“, — посетовал Путин.

И знаете, какой после этого последовал вопрос от представителя испанского информагентства? Он спросил, как в Москве относятся к президентской кампании в США (хотя озвученный днем соответствующий ответ уже фигурировал в новостных топах) и еще об отношении к предстоящим выборам в Испании.

Так вот, поскольку прежние формы работы с «непуганными» деятелями пока не дают нужного результата, очевидно, следует поискать и новые форматы. Один из них подсказали представители Демпартии США, объявившие ранее о запуске специального сайта на русском языке для конгрессменов-республиканцев: чтобы таким образом их урезонить за то, что недостаточно жестко реагируют на действия Москвы. Сходные адресные сайты — для парламентских партий и для администраций в США и Европе, а также других центров общественного влияния — возможно, следовало бы запустить и Москве (конечно, на понятном для адресатов языке). С тем, чтобы, наконец, достучаться. И объяснить: в условиях непрекращающегося одностороннего давления и практической подготовки к силовым действиям риски общей эскалации и глобального столкновения резко возрастают. Причем в результате рискуют пострадать все, в том числе и те, кто пока не осознает подобной опасности.

Наталья Приходко