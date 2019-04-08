Если не будет санкций: назван курс рубля на лето

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил, что летом 2019 года российская валюта может остаться в границах 64-66 рублей, если санкционная риторика не усилится, а нефть не рухнет. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Бабина, при благоприятном раскладе курс евро установится в границах 64-66 рублей.

Эксперт отметил, что после успехов, которые рубль демонстрировал с начала года, разговоры о новых санкциях негативно повлияли на российскую валюту. В конце марта появились сообщения о новых мерах из-за инцидента в Солсбери, а в начале апреля в США представили законопроект о санкциях за вмешательство в американские выборы.

На фоне этого инвесторы начали выходить из российских гособлигаций, конвертируя вырученные рубли в другие валюты.

При этом Бабин подчеркнул, что даже на фоне санкционных рисков рубль остается довольно устойчивым благодаря высоким ценам на нефть: с декабря 2018-го они выросли на 40 процентов. В первом квартале 2019-го рубль показал лучшую динамику среди ключевых мировых валют, укрепившись к доллару на 6,4 процента. А главным «неудачником» первого квартала стало аргентинское песо, упавшее почти на 15 процентов и обновившее исторический минимум.

В начале года рубль дорожал благодаря профициту торгового баланса по итогам 2018-го и росту цен на нефть. К середине января доллар подешевел до 66,68 рубля, а евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря.

Затем Минфин США решил исключить En+, «РусАл» и «Евросибэнерго» из санкционного списка, в котором они находились с 6 апреля 2018 года. Это также способствовало укреплению рубля.